أودت حوادث الطرقات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بحياة شخصين كما تسببت في إصابة 184 آخرين بجروح، حسبما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس في بيان لها.

وفي هذا الإطار، أحصت وحدات الحماية المدنية ما بين 9 و10 جوان الجاري، 146 تدخلا من أجل حوادث المرور عبر عدة ولايات، خلفت وفاة شخصين وإصابة 184 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وعموما، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة ذاتها، بـ 3042 تدخل بعدة مناطق من الوطن، إثر تلقيها مكالمات استغـاثة من طرف المواطنين، وهي التدخلات التي شملت حوادث المرور والحوادث المنزلية وعمليات الإجلاء الصحي وإخمـاد الحرائق والأجهزة الأمنية وكذا عمليات التحسيس والتطهير فيما يتعلق بالتصدي لفيروس كوفيد-19.

ففيما يتصل بمكافحة الحرائق، أخمدت وحدات الحماية المدنية خمسة حرائق من شتى الأصناف، بكل من ولايات الجزائر، سيدي بلعباس، بسكرة، عين الدفلى وعنابة. وقد تسبب هذه الحرائق في إصابة شخص بصعوبة في التنفس بولاية عنابة، إثر استنشاقه دخان حريق شب في محل تجاري لبيع قطع غيار السيارات، بحي وادي الذهب، بلدية عنابة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار كوفيد-19، فقد أنجزت وحدات الحماية المدنية، وخلال نفس الفترة، 34 عملية تحسيسية عبر خمس ولايات (23 بلدية)، حثت المواطنين وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.

كما قامت بـ 51 عملية تعقيم عبر 06 ولايات (25 بلدية)، شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع.

وقد خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين، 163 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 33 سيارة إسعاف و23 شاحنة إطفاء، مع وضع 14 جهازا أمنيا بأماكن الحجر الصحي للوافدين من خارج الوطن، بكل من ولايات الجزائر، قسنطينة ووهران.