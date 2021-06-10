تؤكد الأرقام أن المنتخب الوطني الجزائري ونظيره التونسي التقيا في أكثر من 40 مناسبة كروية جمعت بين الودية والرسمية، وكانت أول مواجهة بين " الشقيقين" بتاريخ الفاتح من جوان 1957 عندما خاضت الجزائر المباراة ممثلة بفريق جبهة التحرير الوطني.

وتعد تلك الفترة الأكثر انتظاما من حيث اللقاءات، إذ التقت تونس والجزائر في 8 مرات انتهت كلها بفوز الجزائر. بعد استقلال الجزائر جرت المباراة الرسمية الأولى في 15 ديسمبر عام 1963 وكانت مباراة ودية على ملعب الشذاي زوين في تونس، كما التقى الجاران ثلاث مرات في مرحلة تصفيات كأس العالم سنة 1970، 1978 و1986 .

ويوضح الرقم القياسي العام لإجمالي المباريات بينهما إلى تعادل الفريقين في عدد الانتصارات بـ 16 لكل فريق، كما انتهت النتيجة على وقع التعادل في 14 مرة.

صحيفة " الشروق التونسية" أشارت إلى أن تونس هيمنت في أغلب الأحيان على المناسبات الرسمية، حيث تعود آخر هزيمة للجزائر أمام جارتها التونسية إلى 20 جانفي 2017 خلال " كان " 2017 والتي استضافتها الغابون آنذاك وابتسمت فيها نتيجة اللقاء في الأخير للتونسيين بهدفين لواحد، سجل سفيان هني للجزائر التي لعب تحت إشراف المدرب البلجيكي جورج ليكنس. كما انهزم " الخضر" في نهائيات أمم إفريقيا 2013 بهدف وقعه يوسف المساكني في شباك الرايس مبولحي بقذفة صاروخية في الدقيقة الـ 94 والأخيرة من المواجهة، وكان حينها البوسني وحيد خليلوزيتش مدربا للمنتخب.