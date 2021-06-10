أعطى الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، رفقة المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلياس رحال، اليوم الخميس، إشارة انطلاق قافلة متكونة من ثلاث عيادات طبية متنقلة نحو ولايات تيبازة وبومرداس وتيزي وزو ستجوب مختلف القرى والمداشر ومناطق الظل بهدف تعزيز نقاط التلقيح القاعدية وتوسيع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لفائدة كل المواطنين حيثما وجدوا.

وأكد فورار، أنه منذ بداية حملة التلقيح الوطنية في 28 جانفي المنصرم طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتفعيلها على مستوى الوحدات الصحية القاعدية، أخذت هذه الحملة منذ أسبوع "منعرجا جديدا" بتفعيل فضاءات جوارية مخصصة للتلقيح عن طريق استغلال المساحات العمومية بهدف التقرب من المواطنين ومنحهم "فرصة أكبر" لتلقي اللقاح.

وأضاف أن اليوم تم "تفعيل استراتيجية بفضل عيادات متنقلة وفرتها الوزارة بالتعاون مع مخابر "نوفو

نورديسك" و "سانوفي" التي تنطلق نحو ثلاث ولايات التي ستجوب المناطق النائية ومناطق الظل لإعطاء الفرصة لكل مواطن جزائري لتلقي اللقاح في مكان آمن ويسهل الوصول إليه".

وذكر فورار أن هذه الفضاءات التي أطلقتها وزارة الصحة هي "مفتوحة لكل المواطنين سواء كانوا مسجلين على الأرضية الرقمية أم لا"، وأنه "يكفي أن يتقدموا إلى تلك العيادات أو غيرها لتلقي اللقاح اللازم"، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل "الإجراءات اللوجستية" لإتمام هذه الحملة.

وأكد ذات المسؤول بأن العيادات الطبية المتنقلة "ستجوب ولايات أخرى فور الانتهاء من مهمتها في الولايات الثلاث معتبرا بأن الفضاءات الجوارية التي تم فتحها منذ أسبوع "لمس القائمون عليها نتائج إيجابية من حيث إقبال المواطنين على تلقي اللقاح".