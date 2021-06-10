وجود محيطات أربعة هي واحدة من أولى الدروس الجغرافية التي نتعلمها في المدرسة، لكن الآن ولأول مرة، يبدو أن الأمر قد يتغير.

فقد أضافت مجلة "ناشونال جيوغرافيك" محيطا جديدا ومنحته اسماً خاصاً به أيضا، معلنة أن المياه حول القارة القطبية الجنوبية ستعرف الآن بأنها المحيط الخامس على كوكب الأرض.

كما أشارت إلى أنه أطلق على المسطح المائي الذي يحيط بالقارة القطبية الجنوبية اسم "المحيط الجنوبي"، والذي يمتد من ساحل القارة القطبية الجنوبية إلى خط عرض 60 درجة جنوباً باستثناء ممر دريك وبحر سكوتيا، وهو موطن حيوي للنظم الإيكولوجية البحرية في نصف الكرة الجنوبي.

كذلك، أوضحت أن للمحيط الجديد حدوداً مع ثلاثة من المحيطات الأربعة الأخرى الموجودة على كوكبنا.