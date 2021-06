Une note du ministère de l’intérieur prévoit de réguler la circulation des véhicules de transport de marchandises du 11 au 13 juin dans le cadre de l’organisation des législatives du 12 juin prochain.

Le centre d’information et de coordination routière de la gendarmerie nationale « Tariki », a indiqué sur sa page Facebook, que les véhicules de transportant de marchandises (gravier, sable, bois et dérivés, et autres matériaux de construction), de citernes de carburant sont interdits de circuler du 11 juin 2021 minuit au 13 juin 2021 à 5h du matin.

La source ajoute que le transport ferroviaire de ces marchandises sera également interdit durant cette période, et que cette décision ne concernait pas l’approvisionnement en denrées alimentaires (lait, céréales, viandes, légumes et fruits).