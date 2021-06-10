قال الناخب الوطني جمال بلماضي قبل سفرية بعثة " الخضر" صباح اليوم إلى تونس، تحسبا لملاقاة المنتخب التونسي في آخر مواجهة يقودها الفريقان خلال تواريخ الفيفا، بأن التحضيرات جرت بصفة عادية مؤكدا على أنه لا توجد إصابات ولا غيابات.

وأردف: "بين لقاء موريتانيا ومالي كان لدينا متسع من الوقت للاستعداد للمباراة، بخصوص عطال لقد عاد للتدريبات، وفغولي لا يعاني من أية إصابة فيما سيكون وناس معنيا بمران اليوم في تونس".

ليضيف: " نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل ثقة اللاعبين وكذلك الترتيب بالرغم من أننا لا نعرف طريقة الحسابات كيف تكون خلال التصنيف، في كرة القدم هناك الفوز والخسارة، ونحن نفضل الفوز دائما".

وختم بلماضي حديثه قبل امتطاء الطائرة: " لا أسمع لما يقال عن المباراة، كل تركيزي منصب على تقديم مواجهة جميلة وفي المستوى".