انطلقت اليوم الخميس عمليات الاقتراع بالمكاتب المتنقلة ببلديات الشريط الحدودي لولاية الوادي، وهي دوار الماء والطالب العربي وبن قشة، في إطار الانتخابات التشريعية للسبت القادم.

ويتعلق الأمر بستة مكاتب متنقلة موزعة بالتساوي، أي مكتبين متنقلين لكل بلدية، بهدف تمكين نحو 4228 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف، كما أوضح المنسق الولائي المندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السعيد بن بردي.

وأشار ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، لدى إشرافه على انطلاق قوافل المكاتب المتنقلة من مقر المندوبية المحلية لبلدية دوار الماء لدائرة الطالب العربي (150 كلم عن الوادي)، أنه تم تسخير كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية الوادي تتوفر على 21 مكتبا متنقلا يمثلون هيئة انتخابية تعدادها 12453 ناخب منهم ستة (6) مكاتب متنقلة قبل 48 ساعة و12 مكتبا متنقلا قبل 24 ساعة وأربعة (4) مكاتب متنقلة يوم الاقتراع.

وبولاية النعامة انطلقت اليوم الخميس أيضا عملية التصويت على مستوى 15 مكتبا متنقلا عبر المناطق النائية للولاية. وقد انطلقت قوافل هذه المكاتب المتنقلة، التي تضم 9.646 مسجلا قبل 48 ساعة من موعد التشريعيات، متوجهة نحو مختلف القرى البعيدة ونقاط البادية والتجمعات السهبية التابعة لسبع بلديات وهي النعامة وعسلة والبيوض والقصدير وصفيصيفة وتيوت وعين الصفراء، لتمكين المواطنين المعنيين من الإدلاء بأصواتهم.

وجهزت قوافل المكاتب المتنقلة، التي سيرافقها خمسة مراقبين من ممثلي المترشحين على مستوى كل مكتب، إلى جانب ممثلي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمختلف الوسائل اللوجستية اللازمة لإجراء الاقتراع وضمان تسهيل وصول هذه المكاتب إلى أبعد المناطق التي يتواجد بها الناخبون بتراب الولاية.

وتحصي ولاية النعامة هيئة ناخبة بتعداد إجمالي يقدر بـ 169.148 ناخبا وناخبة موزعين على 78 مركز اقتراع التي تضم 411 مكتب تصويت عبر بلدياتها الـ 12.