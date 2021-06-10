تمكنت عناصر الدرك الوطني بولاية مستغانم بحر الأسبوع الجاري من تحرير أربعة أشخاص في العقد الثالث من العمر وتوقيف أفراد العصابة المتكونة من أربعة أشخاص.

وحسب بيان خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية الدرك الوطني فإن أفراد العصابة أوهموا الضحايا بمساعدتهم في تنظيم رحلة سرية نحو أوروبا، ليتم احتجازهم بأحد المساكن بضواحي مدينة مستغانم وطلبوا فدية تقدر بـ 20 مليون سنتيم من أقاربهم مقابل إطلاق سراحهم.

وبعد استغلال معلومات تم نصب كمين لهذه العصابة حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة متهمين بالخطف، وتحرير أربعة محتجزين، وحجز سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي قدره 40 ألف دج.

ووجهت لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار وقبض وحجز أشخاص، ومحاولة تنظيم هجرة سرية نحو أوروبا. وتم إعداد ملف قضائي ضد المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أصدر في حقهم أمرا بالإيداع في الحبس المؤقت.