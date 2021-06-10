تحدث صباح اليوم الخميس، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين قبل سفرية بعثة الخضر إلى تونس تحسبا لمواجهة نسور قرطاج غدا الجمعة بمدينة رادس.

وقال شرف الدين في تصريحات لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة أمام القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي: "هذه ثالث مباراة تحضيرية سيخوضها المنتخب، أظن أننا في أحسن رواق لتحقيق نتيجة إيجابية ورقم قياسي آخر لمسيرة بدون انهزام كل هذا من أجل إسعاد الشعب الجزائري".

ليضيف شرف الدين الذي سيرافق" الخضر" إلى تونس: " كل المباريات لديها نفس الطابع، الفريق يلعب من أجل الفوز، ينبغي علينا ألا نمنح المواجهة أكثر من حجمها، المنتخبان يعرفان جيدا بعضهما البعض".

وأردف: " أكيد كل نتيجة إيجابية تمنح ترتيبا أفضل للمنتخب الوطني وتعزز مكانته بين أكبر الفرق".

وبخصوص التصريحات المتبادلة بين الأشقاء وحتى بين اللاعبين بخصوص اللقاء أكد المتحدث ذاته: "كل التصريحات لا يجب أن تخرج عن نطاقها ولا ينبغي أن نعطيها أكثر من بعدها التنافسي".

وختم شرف الدين بخصوص ما قاله مؤخرا حول تنظيم " الكان" وخلافة الكاميرون :" لم أقل أن الجزائر، ستحتضن بطولة أمم إفريقيا، خطوة بهذا الحجم القرار فيها لا يتخذ على مستوى الفاف فقط، بل بالتشاور مع أعلى السلطات وحين نكون جاهزين سنقدم مقترحا ولم لا تنظيم المنافسة هذا شرف للجزائر".