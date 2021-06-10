أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة تتضمّن تنظيم سير مركبات نقل البضائع في الفترة الممتدة من 11 إلى 13 جوان الجاري، وهذا في إطار الإجراءات المرافقة لتأمين الانتخابات التشريعية المبكرة يوم 12 جوان.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني "طريقي" في منشور عبر صفحته الخاصة في "فايسبوك"، أنه "يمنع سير كل مركبة لنقل البضائع (حصى، رمل، خشب ومشتقاته، وكل مواد البناء الأخرى)، وكذا صهاريج الوقود، وهذا ابتداء من يوم 11 جوان 2021 من منتصف الليل 00:00، إلى غاية 13 جوان 2021 على الساعة الخامسة 5:00 صباحا.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يمنع كذلك نقل البضائع على خطوط السكك الحديدية طيلة الفترة المذكورة، غير أنه يستثنى من هذا القرار المركبات المكلّفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية (حليب، دقيق، لحم خضر وفواكه).