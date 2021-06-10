أعلن المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات إلياس رحال اليوم الخميس، عن انطلاق عيادات متنقلة نحو مناطق الظل في الجزائر العميقة لتطعيم سكانها ضد فيروس كوفيد 19.

وقال عضو اللجنة العلمية البروفيسور رحال في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية إن هذه العيادات المتنقلة ستنطلق من مقر وزارة الصحة إلى جميع ولايات الوطن بهدف الوصول إلى مناطق الظل لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا وبالتالي الوصول إلى تحقيق المناعة.

وأضاف ذات المسؤول الصحي أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في الجزائر والمنطقة، قصد منها التخلص من البيروقراطية. كما أن عملية التلقيح في الفضاءات المفتوحة متواصلة على قدم وساق وستشمل هذا الأسبوع كل ولايات الوطن. وقد خصصت الوزارة في هذا السياق لكل ولاية كميات معتبرة من اللقاحات تستلمها يوميا بهدف الوصول إلى تحقيق المناعة.