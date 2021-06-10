أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، عن فتح مسابقة لتوظيف المستخدمين الشبيهين.

وأوضحت المديرية، أن المسابقة ستكون على أساس الشهادة في شعبة الصحة، لفائدة المركز الطبي الاجتماعي بأمن ولاية تندوف، وكذا الأعوان المتعاقدين الشبيهين على أساس الانتقاء، في مختلف الأسلاك والرتب، بعنوان سنة 2021، لصالح سكان الولايات الجنوبية التالية: أدرار، بسكرة، بشار، ورڤلة، تندوف، غرداية، برج باجي مختار، بني عباس، إن ڤزام وتڤرت.

وأضافت أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الاطلاع على شروط التوظيف ومكونات الملف، عبر الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة لأمن الوطني، فايسبوك، أنستغرام وتويتر.