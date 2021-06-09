حافظ المنتخب البرازيلي لكرة القدم على نسق الانتصارات في المباريات المؤهلة لكأس العالم، حيث شهدت الجولة السادسة من التصفيات فوز منتخب السامبا خارج الديار بنتيجة هدفين لصفر ضد أصحاب الأرض الباراغواي، فيما تعادل منشطو قمة الجولة السادسة المنتخبين الكولومبي والأرجنتيني بنتيجة هدفين لمثلهما، واستطاع رفاق سواريز من فرض التعادل على أصحاب الأرض من العاصمة الفنيزويلية كاراكاس بنتيجة سلبية، بينما تعادلت الشيلي مع بوليفيا بنتيجة هدف في كل شبكة.

وبتحقيقها الفوز السادس على التوالي ومن دون تسجيل أي هزيمة اعتلت البرازيل جدول الترتيب بـ18 نقطة، فيما جاءت الأرجنتين في المرتبة الثانية برصيد 13 نقطة، تليها الاكوادور بـ9 نقاط، ثم لأوروغواي وكولومبيا بـ8 نقاط في المرتبة الرابعة والخامسة.