Le gouvernement vient d’autoriser l’importation des voitures touristiques de moins de trois ans.

La décision a été publiée dans le dernier numéro du journal officiel, dans l’article relatif à la loi de finances complémentaire de l’année 2021, autorisant le dédouanement des véhicules touristiques de moins de trois ans.

L’article 110 de cet arrêté stipule l’autorisation de dédouanement des voitures touristiques de moins de trois ans importées par les particuliers résidants en Algérie, une fois chaque trois ans, par leur propre argent dans leurs comptes en devises domiciliés en Algérie.

L’article 36 du même arrêté stipule que les dispositions de l’article 57 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020, portant loi de finances complémentaire pour 2020 autorise le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état neuf, les marchandises et les équipements, y compris les véhicules de transport de personnes et de marchandises, les tracteurs ainsi que les véhicules à usages spéciaux, et qu’il est également autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, les chaines et équipements de production rénovés.

Il est, également, précisé que l’importation est à la charge des citoyens ayant des comptes bancaires en devises.