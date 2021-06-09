ستدعم روسيا أسطولها الحربي، مطلع عام 2022، بأول بارجة روسية خفية تماما يطلق عليها اسم كورفيت "ميركوري".

وسيتم طلاؤه بشكل كامل بمواد تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات الكهرومغناطيسية. ويبلغ طول الكورفيت 100 متر. وفضلا عن الطلاء "الخفي"، سيخلو الكورفيت من أجزاء بارزة إلى أقصى حد ممكن.

وقال مصدر في قطاع صناعة السفن لـموقع "سبوتنيك" إن جسم الكورفيت جاهز تماما، ويجري العمل الآن على إنشاء ما يقع على متنه.

وحددت مهمته في مكافحة بوارج العدو بواسطة الصواريخ، والبحث عن غواصات العدو وتدميرها، وتوفير الحماية لسفن القوات الصديقة من الهجمات الجوية بواسطة الصواريخ المضادة للطائرات، ودعم عمليات الإنزال بالمدفعية