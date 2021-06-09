راسلت وزارة التربية الوطنية، اليوم، المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، من أجل تعيين ممثلين يشاركون في تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات مشاريع إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع.

وجاء في المراسلة رقم 1146 أنه " تبعا للقاءات الثنائية المعتمدة، تحت إشراف السيد وزير التربية الوطنية مع المنظمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، خلال الفترة الممتدة من 17 ماي 2021 إلى غاية جوان 2021، وتحسبا للتنصيب اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات مشاريع إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، أكون ممتنا لكم بالموافقة على تعيين 3 ممثلين مؤهلين عن كل نقابة، 2 منهم عضوين دائمين والثالث إضافي، وموافتنا بالمعلومات الخاصة بكل واحد في أحسن الآجال الممكنة..."