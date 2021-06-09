سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، حيث انتقل إلى -1.3 مليار دولار في نهاية ماي 2021، مقابل 3.9 مليار دولار أمريكي في نهاية ماي 2020، حسبما اكدته وزارة المالية في بيان لها اليوم الأربعاء.

وانخفضت الواردات إلى 15.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، مقابل 18.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، أي بانخفاض يقارب 20 بالمائة.

ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 32.7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة + 81.71 بالمائة.

وأوضحت الوزارة أن "هذا الانخفاض (في العجز التجاري) هو نتيجة للزيادة الحادة في الصادرات العالمية للسلع من ناحية، ومن ناحية أخرى للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لتأطير التجارة الخارجية".