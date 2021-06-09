سمحت الحكومة الجزائرية باستيراد السيارات السياحية لأقل من 3 سنوات، حيث صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021، والذي يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات.

وأشارت المادة المادة 110 على الترخيص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.

ووفقا للإجراءات المعتمدة فان المادة 36: عدلت وتممت ايضا أحكام المادة 57 من القانون رقم07-20 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والتي تؤكد على جمركة البضائع والمعدات على حالتها الجديدة، قصد وضعها للاستهلاك، بما فيها مركبات نقل الأشخاص والبضائع والجرارات وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة. كما يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، قصد وضعها للاستهلاك.

وتتم عملية الاستيراد على عاتق المواطنين الذين يفتحون أرصدة خاصة بالعملة الصعبة في البنوك.