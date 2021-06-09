تحدث هداف المنتخب الوطني بغداد بونجاح عن المواجهة المنتظرة التي ستجمع "الخضر" أمام "نسور قرطاج" هذا الجمعة بملعب رادس في العاصمة التونسية.

وقال بونجاح في تصريحات للصحافة الوطنية على هامش الحصة التدريبية، مساء اليوم "لعبنا مقابلتين في ستة أيام أمام منتخبين مختلفين، بقيت لنا مقابلة ضد تونس ستكون داربي بين أشقاء، بالنسبة لنا هي مقابلة مثل باقية المقابلات، سندخلها بنفس العزيمة والحماس، المواجهة لن تكون سهلة باعتبارها خارج الديار، لدينا الثقة في لاعبينا والمدرب ونتمنى العودة بالفوز".

وأضاف بونجاح في إجابته على سؤال حول تفاهمه مع بلايلي قائلا " أتفاهم جيدا مع بلايلي منذ وقت طويل، كما أنني أتفاهم مع جميع اللاعبين الآخرين، نحن فريق واحد وعائلة واحدة، عند الدخول إلى أرضية الميدان نعمل جميعا لمصلحة المنتخب، في الاخير المهم هو تحقيق الفوز".

ويعرف بونجاح جيدا كرة القدم التونسية باعتباره كان لاعبا في النجم الساحلي التونسي، الذي تألق معه قبل الانتقال إلى نادي السد القطري.