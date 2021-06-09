حسمت شبيبة القبائل تأهلها إلى نهائي كأس الرابطة بعد تجاوزها وداد تلمسان بنتيجة هدف مقابل صفر، في المقابلة التي احتصنها ملعب 1 نوفبر بتيزي وزو، مساء اليوم الأربعاء.

وسيطر "الكناري" على أغلب فترات اللقاء أما خصم بقي متكتلا في الخلف، حيث انتظر أشبال المدرب لافان حتى الدقيقة 60 عندما تمكن المحترف الليبي توبال من تسجيل هدف الفوز الوحيد بتسديدة في حدود منطقة الجزاء.

وستواجه شبيبة القبائل في النهائي نجم شباب مقرة الذي حقق، أمس الثلاثاء، تأهلا تاريخيا على حساب أتحاد العاصمة (2-1) بعد اللجوء على الأشواط الإضافية. ولم يتم تحديد تاريخ ومكان إجراء المقابلة النهائية لهذه المنافسة التي عوضت كأس الجمهورية هذا الموسم.