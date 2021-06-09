تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة من توقيف شخصين بتهمة "جناية الحرق العمدي لثروة غابية ملك للدولة و الخواص بغرض المساس بأمن الدولة"، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان صادر عن هذه الهيئة.

واستنادا لذات المصدر، فقد تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة في إطار مكافحة الظواهر الإجرامية بشتى أنواعها, من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 38-51 سنة بتهمة "جناية الحرق العمدي لثروة غابية ملك للدولة والخواص بغرض المساس بأمن الدولة".

وأضاف المصدر أنه "بناء على معلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بقطع الأشجار وحرق الأغصان بغرض الإستغلال غير الشرعي لمادة الخشب، تم وضع خطة محكمة ومداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس بالجرم المشهود".

وكللت هذه العملية بحجز منشار كهربائي و كمية من البنزين وفأس وشاحنة تستعمل في نقل الفحم، كما أوضح البيان.