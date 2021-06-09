كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد شاكر قارة عن عدد من الدول التي هربت إليها أموال العصابة.

وصرح وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية، اليوم الأربعاء أن "الإنابات القضائية الدولية الصادرة إلى حد الآن هي 53 إنابة موجهة أساسا إلى الدول التالية: سويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، بنما، بريطانيا العظمى، إيرلندا الشمالية، الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية و كندا".

وأضاف نفس المتحدث أن هذه القائمة لا تمثل كل الدول التي هرب إليها أموال العصابة ولكن أهم البلدان التي تم التوجه إليها بإنابات قضائية.

وتابع "نظرا لوجود بعض المتهمين خارج الإقليم الوطني تم إصدار أوامر بالقبض دولية بعدد 21 أمر بالقبض دولي، تم نشرها وتعميمها بموجب نشرات بحث دولة ذات الركن الأحمر من طرف الأنتربول".