قرر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات تجميد البرنامج الاحتجاجي الذي أعلن عنه مؤخرا، حيث أعلن التراجع عن مقاطعة الامتحانات الرسمية وتجميد المقاطعة الإدارية بكل أشكالها، محملا الوزارة مسؤولية تفاقم الوضع في حال عدم التزامها بوعودها. القرار جاء إثر عقد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، أمس، اجتماعا استثنائيا، للفصل في موقف النقابة من امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكاوريا، حيث أعلن رسميا عن تجميد مقاطعة الامتحانات الرسمية وكل ما يتعلق بها، وأيضا التراجع عن مقاطعة الأعمال الإدارية بكل أشكالها إلى إشعار آخر. وذكرت النقابة في بيان تلقت " الخبر" نسخة منه، التزام المديرين بنص المرسوم التنفيذي 61/21 فيما يتعلق بمنحة 5000 دينار، على أن يقتصر دورهم على الكتاب المدرسي في استلام الحصة المجانية الخاصة فقط، حيث أعلنت بأنها تجميد البرنامج الاحتجاجي سيبقى مرهون بمدى استجابة الوزارة الوعود المقدمة محذرة من تبعات استمرار غياب المعالجات المطلوبة "الأمر الذي سيتسبب في تفاقم الوضع سيما في قطاع حساس كقطاع التربية.. ".