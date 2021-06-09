أُعطيت، صباح اليوم الأربعاء، بموقع سكنات عدل 2 لحجر منڨوب من بلدية بلخير بڨالمة، إشارة انطلاق أشغال الربط بالكهرباء لـ1100 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، حسب بيان لمصالح خلية الاتصال للمديرية الولائية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بڨالمة.

وبحسب المكلفة بالاتصال لامتياز ڨالمة، الأنسة ريمة ماضاوي، فقد أشرف على إعطاء إشارة انطلاق الأشغال، مدير توزيع الكهرباء والغاز بڨالمة، محمد بلعربي، بعد تعليمات والي الولاية، قصد الإسراع في إتمام المشروع السكني الذي هو محور اهتمام كبير من المكتتبين.

الأشغال ستمسّ 700 وحدة سكنية بصيغة عدل2، بطول 2.8 كلم للشبكة الكهربائية الهوائية، و4.1 كلم للشبكة الكهربائية الأرضية. وضمن المشروع والموقع نفسه، سيتمّ ربط 400 وحدة سكنية أخرى، على طول 0.780 كلم كشبكة كهربائية هوائية و2.740 كلم شبكة كهربائية أرضية، حسب المصدر نفسه.

وبحسب البيان نفسه، فقد تمّ برمجة 14 مركزتحويل الطاقة الكهربائية، منها 05 مراكز بُرمجت لتغذية 400 مسكن، و09 مراكز لتغذية الـ700 مسكن المتبقية. كما أوكل إنجاز المشروع إلى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 35 بالمائة من مجمل تكلفة المشروع حسب مصادرنا.