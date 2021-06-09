لفظت اليوم طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أنفاسها الأخيرة في طريقها الى مستشفى عاصمة الولاية المدية بعد أن تعرضت الى دهس من مركبة للنقل الحضري على مستوى أحد احياء مدينة البرواقية، وقد اضطر الطاقم الطبي إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة بمستشفى بن يوسف بن خدة بعد أن تعرضت الى إصابة بليغة على مستوى الظهر وكسر على مستوى أحد أطرافها السفلى إلا أنها توفيت داخل سيارة الإسعاف وهي في طريقها الى المدية..، وقد أثارت الحادثة ألما واستياء كبيرين في أوساط سكان المدينة، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب الحادث الأليم.