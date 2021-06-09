تحدث مناجير اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال المتواجد حاليا مع المنتخب الوطني لكرة القدم، عن العروض التي تلقاها موكله المتوج بلقب الدوري التركي مع بيشيكتاش.

وقال "أنوير فيزولي" المكلف بأعمال اللاعب في تصريحات نقلها المعلق والصحفي التركي ﭬـوغمان أوزكن" بأن موكله تلقى عروضا وصلت قيمتها المالية إلى ستة ملايين يورو".

ليضيف:" وصلتنا عروض بقيمة 6 ملايين يورو لشراء خدمات رشيد من إسبانيا وإيطاليا، تلقينا اقتراحات رائعة من السعودية وقطر".

وأردف:"نحن أيضًا نجري محادثات مع بشيكتاش، رشيد سعيد في اسطنبول، لن نتسرع ونقيم العرض الأفضل".

ليختم:" حصلنا على عروض أكبر من السعودية وقطر، لكن الوقت مبكر جدًا لأي شيء الآن، اللاعب لديه خيارات مهمة أمامه، لن نتسرع وسنقيم العرض الأفضل".