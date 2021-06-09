تحفظت، فرقة قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية سطيف، على توزيع حوالي 4000 علبة "تونة" بمخازن الإقامة الجامعية أحمد روابح بالباز بولاية سطيف.

التحفظ جاء بعد احتجاج أحد طلبة الجامعة بعد فتحه لأحدى العلب ولاحظ تغير رائحتها.

مدير الإقامة أكد بأنه سخر مختصا في التغذية وطبيب الإقامة، لمعاينة العلبة، مؤكدا بأن اكتشاف الطالب للعلبة كان بعد توزيع 900 وجبة، وبعد المعاينة تبين بأن العلب كلها تنتهي صلاحيتها في أفريل 2026.

ورغم هذا تم إخطار مصالح التجارة التي تنقلت للإقامة وعاينت بدورها العلب وحتى مخزون الإقامة من هذه المادة والمقدر بحوالي 4000 علبة، كلها تنتهي سنة 2026، واحترازيا تم التحفظ على توزيعها لغاية إنهاء التحاليل على العينات وهذا بعد 05 أيام. ولم يتم تسجيل أية حالة مرضية أو غاية عادية.