رفض الديوان الجزائري المهني للحبوب دخول شحنة قمح صلب من ميناء عنابة، حجمها 33 ألف طن ومنشأها كندا.

وأوضح الديوان في بيان عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أن الديون الجزائري المهني للحبوب رفض دخول شحنة قمح صلب بتاريخ 24 ماي 2021، وذلك لعدم مطابقتها للمعايير المتفق عليها مع المورد "ريتشاردسون"، كما قام الديوان بإجراءات الحجز على الباخرة التي كانت تحملها.

وأضاف المصدر ذاته، أن أعوان رقابة الديوان، مفتشية التجارة ومصالح المعهد الوطني لحماية النباتات لاحظوا عدم مطابقة الحمولة للمعايير المتفق عليها، حيث سجلوا وجود حشرات بها وانبعاث رائحة كريهة منها، جراء دخول الماء إلى جزء من الشحنة خلال رحلتها من بلد المنشأ إلى ميناء عنابة والتي استغرقت 45 يوما.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطات الرقابية عدم السماح بدخول الحمولة، وقام الديوان بإجراءات الحجز على الباخرة لحين استرداد قيمة الشحنة كما هو معمول به في هكذا حالات.

وذكر ذات البيان، أنه منذ تاريخ نوفمبر 2020 إلى اليوم، استقبل الديوان الجزائري المهني للحبوب 184 باخرة محملة بالقمح والشعير، منها باخرتان اثنتان رفض استلام شحنتهما كليا وباخرتان اثنتان رفض استلام جزء من حمولتهما واسترد الديوان مستحقاته كاملة في الحالات الأربع.