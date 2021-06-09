قدم وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي والاقتصادي المالي قارة شاكر عرضا عن حصيلة النشاط القضائي خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2020 إلى غاية ماي 2021، وذكر في عرضه أنه خلال هذه الفترة تمت معالجة عدة قضايا تتعلق بالفساد أفضت إلى:

ـ توجيه 53 إنابة قضائية للعديد من الدول بشأن استرجاع الأموال المنهوبة.

ـ عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بلغ 723 شخصا منهم 527 ذكور و47 أنثى 149 شخص معنوي.

‏ـ عدد الأشخاص الموجودين في الحبس بلغ 55 شخصا.

ـ عدد الأشخاص تحت الرقابة القضائية وصل إلى151. ـ أكثر من 2000 شخص متابع بالقانون المتعلق بمحاربة الفساد.

ـ الأموال المحجوزة خلال هذه الفترة بلغت 750 عقار والمنقولات تجاوزت 1730 منقول وتجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.