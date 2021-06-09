سجلت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس أداء "جيدا" في ترتيب شنغهاي للمجال الأكاديمي، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح ذات المصدر أن جامعة جيلالي اليابس تحصلت على المرتبة 101 من 150 في ميدان الهندسة المدنية والمرتبة 201 من 300 في مجال الهندسة الميكانيكية والمرتبة 301 من 400 في علوم المواد.

وتعكس هذه النتائج المسجلة -حسب ذات البيان -"جودة العمل البحثي للأساتذة الباحثين" وكذا "سياسة تشجيع نشر الأبحاث العلمية المفهرسة في قواعد البيانات المرجعية العالمية بهدف تعزيز البحث العلمي نحو التميز".

ويعد التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (أ.ر.و.إ)، المعروف باسم تصنيف شنغهاي، تصنيفا أكاديميا للجامعات العالمية تنشره جامعة شنغهاي جياو تونغ مند سنة 2003. وبالنسبة لطبعة السنة الجارية (2021)، يحتوي التصنيف العالمي للمجالات الأكاديمية (غرا) على تصنيف الجامعات في 54 مجالا تتعلق بالعلوم الطبيعية، علوم الهندسة والعلوم الطبية وعلوم الحياة والعلوم الاجتماعية.