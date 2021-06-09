" تعلم شركة "الخبر" قراءها الكرام، أن الاشتراك لاقتناء وقراءة النسخة الرقمية في الموقع عبر الصيغ الثلاث المقترحة، يكون عبر البطاقة البنكية CIB وغير متاح حاليا عبر البطاقة البريدية "الذهبية" في انتظار تفعيلها في القريب العاجل على منصة ساتيم SATIM .

كما تعلمهم عن إمكانية الاشتراك في حال تعذر امتلاك البطاقة البنكية، عبر الحوالات البنكية ويتم تفعيل الحساب بعد 48 ساعة، ويكون هذا عبر التسجيل في الموقع، ثم زيارة "خانة" "اشتارك"، اختيار العرض المرغوب فيه والدوس على زر "التحويل البنكي" (كما في الصورة أدناه) واتباع الخطوات.