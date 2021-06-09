يتعرف اليوم فريق نجم مڤرة على هوية الفريق الذي سينشط معه نهائي مباراة كأس الرابطة هذا الموسم.

وسيواجه فريق شبيبة القبائل بداية من الساعة الخامسة والنصف من عشية اليوم، ضيفه وداد تلمسان بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو بعد أن كانت المباراة مقررة على أرضية ميدان 5 جويلية الذي وافقت إدارته على احتضان اللقاء.

في الجهة المقابلة رفضت الرابطة المحترفة أن تقام المواجهة على ملعب 5 جويلية، بعدما رفض الوداد اللعب في 5 جويلية، ليتقرر بعدها إجراء المباراة في تيزي وزو.

ويسعى فريق " الكناري" بقيادة مدربه دونيس لافان مواصلة المشوار بثبات من ناحية النتائج الإيجابية التي يحققها أبناء جرجرة إذ نجح التقني الفرنسي في إعادة الشبيبة إلى الواجهة قاريا ومحليا، فالفريق مقبل على خوض نصف نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية للعبة ضد كوتون سبور الكاميروني، ناهيك على أنه يحتل المركز الخامس في الترتيب العام للمحترف الأول برصيد 41 نقطة وبناقص مباراة.

وداد تلمسان الـ 17 في ترتيب الدوري وبـ 21 نقطة، يطمح لإنقاذ موسمه بعدم الخروج صفر اليدين رفقة مدربه عبد القادر عمراني الذي يملك خبرة طويلة في المنافسات المحلية مثل كأس الجمهورية وكأس السوبر، والتأهل إلى اللقاء النهائي سيزيد حتما من طموحات لاعبي " الوات" للتويج بلقب هذه المنافسة.

للتذكير فإن نجم مڤرة أقصى عشية أمس ضيفه اتحاد الجزائر وفاز عليه بهدفين لواحد، فيما تأهل شبيبة القبائل إلى الدور نصف النهائي على حساب اتحاد بسكرة.