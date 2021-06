Les partis politiques et les indépendants ont poursuivi, au dernier jour de la campagne électorale des législatives du 12 juin, leurs activités intenses et soutenues avant le silence électoral, qui a pris effet mardi à minuit, rapportent mercredi les journaux paraissant dans l'Est du pays.

Le journal public d'expression arabe ''An-nasr'' a relayé l'appel de Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid, depuis la commune de Grarem Gouga (Mila) où il a animé hier une rencontre de proximité, à ''contribuer à la construction de l'Etat'', soulignant la nécessité d'avoir ''le sens de la citoyenneté en participant au processus d'édification du pays".

''Les citoyens ne doivent pas se laisser entrainer par les partisans du boycott des élections législatives'', rapporte également cette publication, citant le Secrétaire général du Front de la bonne gouvernance (FBG), Aissa Belhadi, qui a appelé lors d'un meeting animé à Constantine, au tout dernier jour de la campagne électorale, à ''conjuguer les efforts pour revitaliser le processus électoral''.

Al-Nasr s'est aussi penché sur les activités de la liste indépendante ''les élites d'Algérie" de Constantine, dont les candidats estiment, selon le journal, que ''l'issue à la crise reste tributaire de la participation de tous les Algériens à la construction des institutions de l'Etat en votant pour élire leurs représentants dans la future Assemblée populaire nationale".

De son côté, le quotidien d'expression arabe ''Ayn El Djazair'', édité à Constantine, a évoqué dans un article paru en page 4, le ''lancement des caravanes des bureaux de vote itinérants en direction des zones isolées et reculées des wilayas d'Illizi, Djanet et Ouargla pour permettre aux habitants de ces régions de s'acquitter de leur devoir électoral".

Quant au quotidien "Al-Raya", publié à Batna, il a rapporté dans sa livraison de mercredi les propos de Rachid Lourari, spécialiste en droit constitutionnel, qui prédit un taux de participation aux législatives ''excédant les 50 %".

''Pari gagné'', titre pour sa part, ''Le Quotidien de Constantine'', qui souligne que ''la campagne électorale s'est déroulée dans des conditions correctes et sereines loin des scénarios catastrophiques annoncés par certains partisans du boycott''.

La même publication rapporte, dans ce contexte, les déclarations du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, affirmant que "les partis qui avaient misé sur l'annulation ou le report des élections législatives ont échoué".

''Les tentatives des parties +haineuses+ qui ont misé sur l'annulation ou le report des élections législatives du 12 juin courant ont échoué'', a déclaré le ministre, saluant ''le rôle des médias algériens pour faire face à ces attaques hostiles et de désinformation qui ciblent le pays''.

Les autres journaux publiés dans l'Est du pays ont aussi relayé, dans leur livraison de la journée, les activités des partis politiques et des indépendants au dernier jour de la campagne électorale des élections législatives du 12 juin courant.