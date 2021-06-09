قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إنه من المعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب قد اشترى ما بين 420 و500 ألف طن من القمح اللين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت يوم الثلاثاء.

وقدر المتعاملون، مساء الثلاثاء الكمية بشكل مبدئي عند حوالي 400 ألف طن. ولكن التقديرات اليوم الأربعاء تتراوح بين 420 و500 ألف طن وأن ست شركات تجارة على الأقل شاركت في الصفقة.

وقال عدد من التجار إن الكمية 480 ألف طن. وقدر التجار السعر اليوم الأربعاء بين 297.50 و298 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن دون تغيير عن تقديرات يوم الثلاثاء للسعر.

وطلب الديوان شحن الكميات في فترتين من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل الاتحاد الأوروبي من الأول إلى الخامس عشر من أوت ومن السادس عشر إلى الحادي والثلاثين منه.

وإذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، يكون الشحن مطلوبا من الأول إلى الخامس عشر من جويلية ومن السادس عشر إلى الحادي والثلاثين منه.