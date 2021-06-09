أنجزت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال هذا الأسبوع عدة عمليات ميدانية أسفرت عن توقيف تجار مخدرات وحجز كميات معتبرة منها، كما عثرت بحوزة الموقوفين على أسلحة وذخيرة حية وحجز عدة مركبات وتجهيزات وعتاد التنقيب عن الذهب بطريقة غير شرعية وإحباط محاولات هجرة.

وأفاد اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 جوان 2021 عدة عمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا، ومكنت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود من توقيف (16) تاجر مخدرات وضبطت (09) قناطير و(09) كيلوغرام من الكيف المعالج بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف (39) تاجر مخدرات وحجز (5.55) كيلوغرام من الكيف المعالج و(28640) قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (163) شخصا وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) صيد وكمية من الذخيرة و(23) مركبة و(217) مولدا كهربائيا و(148) مطرقة ضغط و(08) أجهزة للكشف عن المعادن و(1905) كيس من خليط خام الذهب والحجارة وكذا متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (20) قنطارا من النفايات النحاسية و(23.5) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

كما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والجمارك ببرج بوعريريج شخصا (01) وضبطت بندقية (01) صيد وشاحنة محملة بـ(440000) خرطوشة فارغة خاصة ببنادق الصيد و(107490) وحدة من مادة التبغ، فيما تم حجز (03) مركبات محملة بـ(30000) علبة سجائر بورڤلة.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (24157) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف، في حين أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (27) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة ووهران.