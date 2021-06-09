كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سطيف سليم لرقم، أننا استقبلنا في برج القرآن أزيد من 09 آلاف ملف من الراغبين في الالتحاق بالبرج.

وأوضح سليم لرقم في تصريح لإذاعة سطيف، اليوم الأربعاء، أنه مع بداية التسجيلات كنا نتوقع تسجيل ألف طالب وطالبة.

وأفاد مدير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه أقمنا برنامج تفويج للإناث صباحا والذكور مساء بطاقة استيعاب تفوق 05 آلاف طالبة وطالب، وفتحنا عدة برامج متعلقة بالحفظ العادي، المكثف وتصحيح التلاوة.

وقال لرقم، أننا نطمح إلى استفادة الناشئة، الصغار والكبار من عملية تحفيظ القرآن الكريم، مضيفا، أنه نظرا لكثرة العدد تم توزيع ونفويج الجميع على يومين في الأسبوع بما فيها السبت، موضحا أننا سنفكر في فتح لاحقا أفواج قبل وبعد صلاة المغرب للذين يقيمون بجوار البرج من أجل استيعاب عدد آخر.

وكشف لرقم، أن ولاية سطيف تتوفر على ألف قسم، منها 05 زوايا، 25 مدرسة قرآنية خارج المساجد، أكثر من 650 قسما للحفظ، وأزيد من 400 حلقة لتحفيظ كتاب الله تعالى، وطاقة الاستيعاب تفوق 20 ألف طالب وطالبة ويؤطر العملية 126 موظفا و523 متعاقدا ومتطوعا، مشيرا إلى أنهم سيواصلون العمل مع الحفظة من خلال المقرأة الإلكترونية حرصا على احترام البرتوكول الصحي لتفادى خطر عدوى كورونا.