أعلمت الجزائرية للطرق السيارة اليوم الأربعاء، مستعملي الطريق السيار شرق ـ غرب عن بداية أشغال صيانة وترميم فواصل من هذا الطريق على مستوى حمام البيبان، في ولاية برج بوعريريج باتجاه الجزائر.

ودعت ذات الهيئة مستعملي الطريق إلى اليقظة ومضاعفة الانتباه عند الاقتراب من منطقة الأشغال وإلى احترام الإشارات الخاصة بالأشغال، مقدمة في نفس الوقت اعتذاراتها لمستعملي الطريق على الازعاج الناتج عن الأشغال. وكانت الجزائرية للطرق السيارة قد بدأت يوم أمس الثلاثاء في صيانة الإنارة داخل وخارج نفق ديدوش مراد T3في ولاية قسنطينة اتجاه سطيف.