تعد حساسية النيكل سببًا شائعًا من أسباب التهاب الجلد التماسي التحسُّسي، وهو عبارة عن طفح جلدي يسبب حكة، وهو الذي يظهر عادة عندما يلامس جلدك مادة ضارَّة.

عادةً ما ترتبط حساسية النيكل بأقراط الأذن والمجوهرات الأخرى. ولكن قد يوجد النيكل في عناصر أخرى تُستخدَم يوميًّا مثل: العملات، والهواتف الخلوية، وإطارات النظارات.

قد تحتاج لتلامُس متكرر أو مدة طويلة من التلامس مع العناصر التي تحتوي على النيكل كي تصاب بحساسية النيكل. ويمكن أن يحد العلاج من أعراض حساسية النيكل. ولكن بمجرد حدوث حساسية النيكل، سوف تستمر معكَ دائمًا، ومن ثَم ستحتاج لتجنُّب التعرض له من الأساس.

1ـ الأعراض:

عادةً ما يبدأ ردُّ الفعل التحسُّسي (التهاب الجلد التماسي) في غضون ساعاتٍ إلى أيام بعد تعرُّضك للنيكل. قد يدوم رد الفعل هذا لفترة طويلة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع. يميل ردُّ الفعل إلى الحدوث فقط حيثما يتلامَس جلدك مع النيكل، ولكن أحيانًا قد يظهر في مكان آخر من جسمك.

تشمل علامات وأعراض الحساسية من النيكل ما يلي:

الطفح الجلدي أو نُتوءات على الجلد

الحكة، التي قد تكون شديدة

الاحمرار أو تغيرات في لون الجلد

وجود بقع جافة على الجلد تشبه الحروق

بثور وسوائل تتصرَّف منها في الحالات الخطيرة

2ـ متى تزور الطبيب:

في حال كنت تعاني من طفح جلدي وتم تشخيصك فعلًا بحساسية النيكل وكنت متأكدًا من أنك تتأثر بالتعرض للنيكل، فاستخدم الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والعلاجات المنزلية.

إن لم تفلح هذه العلاجات وفي حال رأيت أن المنطقة قد أصيب فينبغي زيارة الطبيب على الفور. العلامات والأعراض التي تدل على وجود إصابة بالعدوى:

احمرار متزايد

الدفء

صديد في المنطقة المصابة الألم