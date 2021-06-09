خففت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من توصيات السفر إلى أكثر من 110 دول، منها اليابان قبل انطلاق الأولمبياد على أراضيها.

وأكدت المراكز الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن التصنيفات الجديدة، تشمل 61 دولة تم تخفيض تصنيفها من أعلى تصنيف وهو "المستوى الرابع"، الذي يحض على عدم السفر إلى التوصية بالسفر للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل. وقالت متحدثة باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، إن 50 دولة ومنطقة إضافية تم تخفيضها إلى "المستوى الثاني" أو "المستوى الأول".

وتشمل الدول التي احتلت المرتبة الأدنى من حيث مخاطر كوفيد-19 سنغافورة والكيان الصهيوني وكوريا الجنوبية وأيسلندا وبيليز وألبانيا. ومن بين الدول المدرجة الآن ضمن "المستوى الثالث"، فرنسا والإكوادور والفلبين وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك وروسيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا وأوكرانيا وهندوراس والمجر وإيطاليا.

وخفضت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيفاتها المتعلقة بنحو 85 دولة، ومنطقة بما في ذلك اليابان.

وأكدت المراكز الأمريكية أن "المعايير الجديدة للمستوى الرابع الخاص "بتجنب السفر" قد تغيرت من 100 حالة لكل 100 ألف شخص إلى 500 حالة لكل 100 ألف.

وأضافت أن العديد من الدول لديها تصنيفات أقل "بسبب تغير المعايير أو بسبب السيطرة على تفشي المرض بشكل أفضل". ومن الدول الأخرى التي خفضت المراكز توصيات السفر إليها إلى "المستوى الثالث" هندوراس وإندونيسيا والأردن وليبيا وبنما وبولندا والدنمارك وماليزيا.