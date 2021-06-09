خلف حادثا مرور وقعا ليلة البارحة بولايتي تيارت والمسيلة وفاة شخصين وإصابة اثنين بجروح خطيرة تم اسعافهما في عين المكان قبل نقلهما إلى المستشفيات المحلية.

وأفادت صفحة " طريقي" التابعة لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، أن حادثا للمرور وقع على الطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين ولايتي تيارت والجلفة، وبالضبط بين بلديتي الرشايقة (تيارت) وحاسي الفدول (الجلفة)، أسفر عن وفاة (01) شخص وإصابة شخص (01) آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي ولاية المسيلة تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي عامر على الساعة الثامنة ليلا وأربعا وأربعين دقيقة بمخرج بلدية سيدي عامر على مستوى الطريق الوطني رقم 89 من أجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية خلف وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 25 سنة وإصابة شخص آخر يبلغ من العمر 27 سنة بجروح أسعف ونقل إلى مستشفى بوسعادة.