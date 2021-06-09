أُستدعي سفير الأمارات العربية المتحدة في روما الثلاثاء إلى وزارة الخارجية الإيطالية بعد رفض بلاده السماح لطائرة عسكرية إيطالية بالتحليق فوق أراضيها.

و أعرب الأمين العام للوزارة خلال استقباله للسفير عن “خيبة أمل إيطاليا الكبيرة من هذا التصرف غير المتوقع والذي يصعب فهمه” على ما قالت الوزارة في بيان.

وكانت طائرة “سي130” تابعة لسلاح الجو الإيطالي تنقل صحافيين وعسكريين إلى هراة في غرب أفغانستان للمشاركة في مراسم بمناسبة انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد.

واضطرت الطائرة جراء الرفض الإماراتي إلى التوقف في المملكة العربية السعودية، وإلى سلوك مسار أطول، وجرت المراسم في هراة لكن بعد تأخير للسماح بمشاركة ركاب الطائرة الآتية من روما.

وحضر المراسم أيضا وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غيريني ومسؤولون عسكريون كبار سافروا في طائرة اخرى.

وأتى القرار الإماراتي بعدما سحبت إيطاليا اذونات لتصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بسبب مشاركة هذين البلدين في النزاع في اليمن.

ويشهد النزاع في اليمن الذي اندلع عام 2014، مواجهات دامية بين المتمردين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية وتشارك فيه الإمارات.

وخلّف النزاع عشرات آلاف القتلى وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.