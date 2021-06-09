قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إن حادثة صفعه فردية، يقف وراءها أفراد متطرفون عنيفون، مضيفًا أنه لا يجب السماح للأشخاص العنيفين بالسيطرة على الحوار السياسي".

وفي أول تغريدة له بعد واقعة الصفعة تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمامًا الحادثة التي أشعلت مواقع التواصل، ووجّه الشكر للمزارعين.

وقال ماكرون: “مع إعادة افتتاح المطاعم، يجب الاحتفاء بفن الطهو وكذلك الزراعة الفرنسية. أريد أن أحيي مزارعينا مرة أخرى. لقد سمحوا لنا بإطعام أنفسنا جيدًا أثناء الحجر، وسمحوا للبلاد بالبقاء. شكرًا لكم”.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد تناقلت الخبر على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، وأفادت بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرقي فرنسا.

وانتشر مقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه رجل يرتدي قميصًا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف: “تسقط الماكرونية”، ثم يوجّه إلى ماكرون صفعة على الوجه.