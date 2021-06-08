أوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة، بأنّ دراسة آليات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 21 – 137 المؤرخ في 7 أفريل 2021، والذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بــ20 ألف دينار، تم الشروع فيها.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها وجهت مراسلات للفديرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية "من أجل دعوتها للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة آليات تطبيق المرسوم وصب المخلفات المالية للعمّال بأثر رجعي من شهر جوان 2020".

وحسب نفس المصدر، فإن التأخير المسجل في تطبيق المرسوم المذكور، راجع إلى عدة "أسباب موضوعية"، ذكرت منها "الانتهاء من معالجة وصب المخلفات المالية لفائدة العمال الذين زاولوا عملهم أثناء فترة الحجر الصحي المستفيدين من المنحة التحفيزية أو ما يعرف بـ"منحة كوفيد".

كما أكدت الشركة بأنها "حريصة على تطبيق مضمون المرسوم الرئاسي كما جاء، وأن أبواب الحوار تبقى مفتوحة لدراسة ومناقشة وتحيين شبكة الأجور المعمول بها حاليا".