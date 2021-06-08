حققت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ناتجا صافيا قدره 144ر1 مليار دج سنة 2020، مسجلة ارتفاعا قدره 44 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

و قال زهير لعيش، الرئيس المدير العام للشركة، اليوم الثلاثاء، خلال حفل احياء الذكرى ال58 لإنشاءها أنه "بالرغم من الوباء الذي أثر على الاقتصاد الوطني سنة 2020 من كل جوانبه، تمكنت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين من إبقاء المؤشرات في مستويات معتبرة لبلوغ ناتج صافي قدر ب144ر1 مليار دج، مسجلة ارتفاعا قدره 44 بالمائة مقارنة بسنة 2019 حيث بلغ 793 مليون دج".

و أكد لعيش أن القيمة المضافة سجلت ارتفاعا قدره 7 بالمائة مقارنة بسنة 2019، بالمقابل أشار مسؤول الشركة إلى أن تسوية الخسائر لفائدة الزبائن بلغت قرابة 8 ملايير دج سنة 2020.