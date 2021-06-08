استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حميد حمداني، عددا من المستثمرين الفلاحيين وأعضاء شعبة الفلاحة والصناعات الفلاحية.

وتناول اللقاء، مشاكلكلالشعبالفلاحية وسبل معالجتها في أسرع الآجال.

وحسبما، نقلته رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، التي كانت طرفا في اللقاء، فإنّ المسؤول الأول عن القطاع أكد على استجابة وزارته لمطالب المصنعين في مجال أغذية الأنعام، وصرح أنّ هناك نصوصا تنفيذية ستصدر قريبا لتنظيم القطاع حيث سيتم ربط الإستيراد بإجبارية الإستثمار المنتج والحقيقي.

وأضاف نفس المصدر، بأنه سيتم الوقوف على فعالية الأرضية الرقمية المكلفة بدراسة ملفات الإستثمار والعقار الفلاحي لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الراغبين في الإستثمار على أوعية لمباشرة مشاريعهم.