توفيت، اليوم الثلاثاء، بسكيكدة الكاتبة والإعلامية الجزائرية فضيلة مهري، المعروفة باسم ندى مهري، بعد صراع مع المرض، حسب ما علم من محيطها.

وعرفت الراحلة، وهي في الخمسينيات من العمر، بكتاباتها الموجهة للأطفال واليافعين والشباب في كل من الشعر والقصة القصيرة والرواية منذ بداية التسعينيات، كما عملت في العديد من المنابر الإعلامية الجزائرية والعربية حيث كانت مقيمة بالعاصمة المصرية القاهرة لسنوات طويلة.

ومن أبرز إصداراتها القصتين الموجهتين للأطفال "أميرة النجوم" (1996)، التي تحصلت على جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإمارات) في 2009 واختيرت بعض نصوصها لتكون ضمن المقرر الدراسي, وكذا "لعبة الألغاز".

كما عرفت مهري بروايتها "مملكة الأمنيات" الموجهة للشباب, وهي تتمة لقصة "أميرة النجوم"، وقد ترجمت مؤخرا إلى الانجليزية، بالإضافة إلى العديد من الأشعار التي صدرت في مؤلفات جماعية على مستوى العالم العربي.

وشاركت الراحلة، وهي من مواليد سكيكدة، في العديد من التظاهرات الأدبية الجزائرية والدولية كما في مصر وسوريا وليبيا والأردن والهند، كما حازت العديد من الجوائز.