أقصي المصارع الجزائري، فتحي نورين في الدور الأول لفئة اقل من 73 كلغ لبطولة العالم للجيدو، عقب خسارته أمام البرازيلي إدواردو بريوسا، اليوم الثلاثاء ببودابست ( المجر).

ويعتبر هذا الاقصاء الثاني للجزائر في المونديال، بعد خروج وائل الزين أمس الاثنين في الدور الثالث في فئة - 66 كلغ .

وسيكون الدور غدا الأربعاء على أمينة بلقاضي ( -63كلغ) عندما تواجه النمساوية مغدالينا كارسكوفا.

ويدخل عبد الرحمان بن عمادي يوم الخميس المقبل المنافسة، ضمن المجموعة الثالثة لأقل من 90 كلغ، حيث سيتحدى في الدور الأول، الكوري الجنوبي، هان جيوب.

بدورهما، تواجه كوثر وعلال (-78 كلغ) ومواطنها مصطفى ياسر بوعمر (-100 كلغ)، يوم الجمعة ضمن المجموعة "الثانية" تواليا: الهولندية غوسيو ستنويس، والبلغاري دانيال ديشاف، بينما يواجه بوعمار البلعاري دانيال ديشاف.

أما يوم السبت المقبل، فسيكون الدور على، سابع وآخر ممثل جزائري في المونديال. ويتعلق الأمر بصونيا عسلة، المعفاة من الدور الأول في المجموعة الثالثة، لفئة اكثر من 78 كلغ. وتدخل مباشرة الدور الثاني، أمام الفائزة من المنازلة التي ستجمع البوسنية بورجانة مارجناك والمجرية مارسيدس سيجت فاري.

وتختتم البطولة العالمية يوم السبت 13 جوان بإجراء منافسات "حسب الفرق".

ويعرف مونديال-2021 مشاركة 685 مصارع (387 رجال - 278 سيدات) يمثلون 118 بلدا، وهي المرحلة التأهيلية الأخيرة لأولمبياد-طوكيو.