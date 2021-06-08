دعا الامين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع قاعدة سياسية وشعبية ممثلة لجميع الاحزاب التي ستشكل المجلس الشعبي الوطني المستقبلي المنبثق عن تشريعيات 12 جوان.

وأوضح السيد ساحلي، خلال تجمع ختامي للحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان، بأن تشكيلة الحكومة المستقبلية من شأنها أن تمثل جميع الأحزاب السياسية الموكلة بتمثيل الشعب في البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية لـ12 جوان.

واضاف في ذات السياق أن "وحدها، حكومة وحدة وطنية موسعة لجميع الأطراف، إضافة إلى أحزاب الأغلبية البرلمانية، كفيلة بمرافقة الانتقال الاجتماعي والاقتصادي وضمان الاستقرار حتى للمؤسسة الرئاسية".