أجريت، اليوم الثلاثاء، مقابلتان في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وحقق شباب بلوزداد فوزا عريضا على مضيفه شبيبة سكيكدة بسداسية نظيفة على ملعب 20 أوت بمدينة "روسيكادا".

وارتقى ابناء العقيبة إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبناقص مقابلة، فيما يبقى أشبال المدرب حجار في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

في مقابلة أخرى، افترق أولمبي المدية ومولودية الجزائر على نتيجة التعادل هدف في كل شبكة بملعب إمام الياس في مدينة المدية.

هذه النتيجة تجعل النادي العاصمي في المركز الثامن بـ36 نقطة وبناقص مقابلة، فيما يحتل أبناء التيطري المركز السابع بـ37 نقطة.

-- اولمبية المدية - مولودية الجزائر 1 - 1

-- شبيبة سكيكدة - شباب بلوزداد 0 - 6

-- الترتيب : نقاط لعب

1. وفاق سطيف 50 24

2. شبيبة الساورة 46 24

3. مولودية وهران 44 24

4. شباب بلوزداد 43 23

5.-شبيبة القبائل 41 23

6. اتحاد الجزائر 39 24

7 .أولمبي المدية 37 24

8 -. مولودية الجزائر 36 23

-- شباب قسنطينة 36 24

10. نادي بارادو 34 23

11. جمعية عين مليلة 31 24

12. أولمبي الشلف 27 24

--. اتحاد بسكرة 27 24

14. نجم مقرة 23 24

--. سريع غليزان 23 24

16. وداد تلمسان 21 24

--. نصر حسين داي 21 24

18. اتحاد بلعباس 18 24

19. شبيبة سكيكدة 17 24

20. أ. برج بوعريريج 14 24 .