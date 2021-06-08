تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن امكانية انضمام الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، إلى فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقدم رياض محرز مستوى مميزا مع مانشستر سيتي في الموسم المنصرم، خصوصا في دوري أبطال أوروبا، التي بلغ الفريق الإنجليزي الدور النهائي فيها قبل أن يخسر ضد تشيلسي.

وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير أن وكيل رياض محرز عقد جلسة مع مسؤولي برشلونة خلال الأسبوع الماضي، لمناقشة إمكانية انتقال النجم الجزائري إلى قلعة "كامب نو".

ويرتبط رياض محرز، صاحب الـ30 عاما، بعقد حتى جوان 2023 مع مانشستر سيتي، وشارك في 48 مباراة في كل البطولات، خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 14 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، إلا أن عدد كبير من مشاركاته لم تكن كاملة.